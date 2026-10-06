Россия занимает первое место по темпам роста электронной торговли среди двадцати крупнейших рынков мира, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на главной пленарной сессии форума «Цифровые решения».

По итогам 2025 года онлайн-продажи товаров и услуг превысили 20% розничного товарооборота и составили более 13 трлн рублей. При этом 70% из них приходятся на цифровые платформы, сообщил Мишустин.

Отдельно глава правительства отметил динамику в сфере разработки отечественного программного обеспечения. Объем реализации российских программных продуктов в первом полугодии 2026 года приблизился к 3 трлн рублей — почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Таким образом, электронная торговля и IT-сектор продолжают оставаться одними из наиболее динамичных направлений российской экономики, демонстрируя устойчивый рост даже в условиях меняющейся конъюнктуры.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в IT-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

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