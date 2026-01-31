Россия озолотилась за счет продажи военной техники на экспорт в 2025 году

Путин: в 2025 году выручка РФ от продажи военной техники была 15 млрд долларов

РФ в 2025 году продала военную технику в 30 государств. Выручка от экспорта в этой сфере составила 15 млрд долларов, рассказал президент России Владимир Путин на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству, сообщает « Регнум ».

В 2025 году система военно-технического сотрудничества функционировала в сложных условиях. Иностранные государства давили на партнеров России в попытке заблокировать их деловые связи с РФ. Однако контракты по экспорту успешно выполняли, отметил президент.

По словам Путина, подобные результаты предоставляют возможность использовать деньги для модернизации предприятий ОПК, расширения их производственных мощностей и перспективные научные исследования. На предприятиях также выпускается большое количество продукции гражданского назначения.

В 2025 году Россия смогла набрать крупный портфель новых заказов на экспорт.

12 января первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров рассказал Путину, что в 2025 году на фронте были опробованы более одной тыс. новых и модернизированных образцов военной техники. Среди них образцы систем ПВО, авиатехники, систем залпового огня.

