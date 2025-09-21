сегодня в 10:17

Россия оказалась в числе стран с самым большим гендерным разрывом в зарплатах

Стали известны страны G20 с самым большим разрывом в зарплате между женщинами и мужчинами. В их числе и Россия, сообщает РИА Новости .

По данным статистики, самый большой разрыв в зарплате оказался в Южной Корее. Там мужчины получают на 32,5% больше, чем женщины. На втором месте находится Индия, где разница составляет 30,41% в пользу мужского пола.

Россия замыкает тройку лидеров. По итогам 2023 года мужчины получали в стране на 30,36% больше, чем женщины.

Также большие гендерные разрывы в зарплате зафиксировали в Саудовской Аравии (28,2%), Турции (27,1%), Великобритании (26,8%). Наименьший разрыв оказался в Австралии (10,7%), Канаде (12,6%), Китае (13%).

С 1 октября 2025 года зарплаты в России проиндексируют. Подробности читайте в материале РИАМО.