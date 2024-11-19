Россия инвестировала в сентябре 25 млн долларов в американские облигации

Министерство финансов США опубликовало данные о вложениях России в американские облигации за сентябрь 2024 года. В этом месяце Россия инвестировала 25 миллионов долларов, что на миллион больше по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает «Царьград».

Из этой суммы 22 миллиона долларов направлены в долгосрочные гособлигации, а 3 миллиона — в краткосрочные. В июне объем российских вложений составлял 44 миллиона долларов, при этом зимой и весной цифры колебались от 43 до 47 миллионов.

Важно отметить, что Россия начала сокращать свои инвестиции в госдолг США с весны 2018 года, когда сумма снизилась с 96 миллиардов до 48,7 миллиарда долларов, а в мае она упала до менее чем 15 миллиардов.

На сегодняшний день Япония является крупнейшим держателем американских гособлигаций с объемом более одного триллиона долларов, следом идут Китай и Британия с 772 и 764,7 миллиарда долларов соответственно.