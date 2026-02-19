Россия и США могут построить тоннель на Аляску
Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова экономист Константин Ордов выразил мнение, что партнерство между Россией и Соединенными Штатами способно открыть путь к соглашениям о строительстве тоннеля на Аляску, сообщает «Абзац».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что две страны договорились сформировать двустороннюю экономическую рабочую группу. Дипломат добавил, что стороны уважают взаимные национальные интересы.
По мнению Ордова, в состав этой группы могут войти сотрудники министерства экономического развития и министерства финансов. Данный вопрос имеет высокую значимость, поскольку масштаб совместных проектов способен измеряться миллиардами долларов.
Именно поэтому, по словам специалиста, в группе нужен представитель высокого уровня. К примеру, руководство может взять на себя один из заместителей министра финансов.
«Перспективных проектов, которые требуют серьезных инвестиций, достаточно много. На сегодняшний день американцы хотят стать гегемонами в области нефтегазовой добычи. И в этом отношении наши запасы, конечно, вызывают у них неподдельный интерес. Также перспектива некоторых регионов Арктики лежит в области совместного освоения. Тоннель на Аляску, кажется, выглядит утопически, но на самом деле в нем есть экономический смысл. С точки зрения логистики важен Северный морской путь, который наши ледоколы могут обеспечить», — подчеркнул Ордов.
Он акцентировал внимание на том, что достижение прогресса в диалоге с американцами послужит для всего мира мощным сигналом о наличии у российской экономики потенциала для активного роста. Это будет происходить параллельно с отменой санкций, что также окажет благоприятное влияние на фондовый рынок и бизнес, заключил экономист.
