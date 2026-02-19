Россия и США могут построить тоннель на Аляску

Экономист Ордов: тоннель на Аляску выглядит утопически, но в нем есть смысл

Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова экономист Константин Ордов выразил мнение, что партнерство между Россией и Соединенными Штатами способно открыть путь к соглашениям о строительстве тоннеля на Аляску, сообщает «Абзац» .

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что две страны договорились сформировать двустороннюю экономическую рабочую группу. Дипломат добавил, что стороны уважают взаимные национальные интересы.

По мнению Ордова, в состав этой группы могут войти сотрудники министерства экономического развития и министерства финансов. Данный вопрос имеет высокую значимость, поскольку масштаб совместных проектов способен измеряться миллиардами долларов.

Именно поэтому, по словам специалиста, в группе нужен представитель высокого уровня. К примеру, руководство может взять на себя один из заместителей министра финансов.

«Перспективных проектов, которые требуют серьезных инвестиций, достаточно много. На сегодняшний день американцы хотят стать гегемонами в области нефтегазовой добычи. И в этом отношении наши запасы, конечно, вызывают у них неподдельный интерес. Также перспектива некоторых регионов Арктики лежит в области совместного освоения. Тоннель на Аляску, кажется, выглядит утопически, но на самом деле в нем есть экономический смысл. С точки зрения логистики важен Северный морской путь, который наши ледоколы могут обеспечить», — подчеркнул Ордов.

Он акцентировал внимание на том, что достижение прогресса в диалоге с американцами послужит для всего мира мощным сигналом о наличии у российской экономики потенциала для активного роста. Это будет происходить параллельно с отменой санкций, что также окажет благоприятное влияние на фондовый рынок и бизнес, заключил экономист.

