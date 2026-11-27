Россия и Индия готовятся к пусконаладке на АЭС «Куданкулам»

Россия и Индия вскоре перейдут к пусконаладочным работам на атомной электростанции «Куданкулам». Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, сообщает RT .

Он рассказал о совместных проектах в интервью RT India на полях конференции AI Journey в Москве и напомнил о давнем сотрудничестве двух стран в атомной отрасли.

«Мы много лет работаем на АЭС „Куданкулам“. Два блока уже много лет подключены к сети, еще два находятся на продвинутой стадии готовности. Скоро мы перейдем к пусконаладочным работам, а еще два блока строятся», — заявил Лихачев.

По его словам, страны договорились расширить сотрудничество в строительстве крупных гигаваттных блоков и создании малых атомных станций.

Индийское агентство по атомной энергии предложило включить в совместную работу исследовательские реакторы, реакторы на быстрых нейтронах и реакторы четвертого поколения. Стороны обсуждают эту инициативу. Лихачев подчеркнул важность следующего этапа развития атомных технологий для энергоемкой экономики Индии.

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