Россельхозбанк: РФ в 2024 году поставила 12 рекордов в аграрной промышленности

Агропромышленной комплекс РФ в 2024 году поставил 12 рекордов. В том числе была преодолена планка по сбору рапса, риса, сои, изготовлению разных видов животноводческой продукции. Об этом ТАСС рассказали в Россельхозбанке.

Риса собрали 1,26 млн, сои 7 млн, а рапса 4,7 млн тонн. Еще в 2024 году в РФ поставили рекорд по количеству употребленного мяса — 83 кг на душу населения.

Свинины ели почти 32 кг, мяса бройлеров — 33 кг. Молочных продуктов россияне употребляли около 250 кг на душу населения. Еще в 2024 году поставлен рекорд по производству индейки — 435 тыс. тонн.

Объем изготовления сыров и сырных продуктов вырос до 1,04 млн тонн, мороженого почти до 600 тыс. тонн. Производство колбасы вскоре может перейти за отметку 2,5 млн тонн.

Объем производства растительных масел тоже вырос. Он превысил 10 млн тонн.

Ранее сообщалось, что экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области в Саудовскую Аравию вырос на 60% по итогам 2024 года. Страна становится активным импортером таких товаров из региона.