Экспорт продукции подмосковного АПК в Саудовскую Аравию увеличился на 60%

Московская область активно наращивает экспорт в Саудовскую Аравию, которая становится устойчивым импортером продукции регионального агропромышленного комплекса. По сравнению с 2023 годом экспорт АПК продукции из Подмосковья в Саудовскую Аравию в 2024 году в натуральном выражении увеличился более чем на 60%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На сегодняшний день Саудовская Аравия входит в десятку крупнейших торговых партнеров Московской области в сфере АПК, заняв 6 место по объемам отгружаемой продукции.

Наибольшую долю в структуре закупок страны из Подмосковья занимают: говядина, колбасные и макаронные изделия, корма для животных. Их экспорт увеличился в стоимостном выражении по сравнению с 2023 годом в 1,5 раза. По зернобобовым увеличение составило 1,3 раза. Поставки других видов мяса, включая баранину, выросли в 2,8 раза, прочих товаров АПК — в 3,6 раз. Абсолютные лидирующие позиции у мяса птицы — в 6,2 раза.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.