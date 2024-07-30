Россельхозбанк: карты Union Pay продолжают работать за рубежом

Карты Union Pay от Россельхозбанка продолжают работать за рубежом. В кредитной организации отозвали рекомендацию клиентам об оперативном снятии наличных с этих карт, сообщает РБК .

Использовать данные карты можно свыше чем в 70 странах мира.

В банке рассказали, что наблюдается сезонный спрос на карты Union Pay, новые заявки на оформление этих карт еще поступают. Их изготавливают и выдают клиентам в срок до двух рабочих дней.

19 июля Россельхозбанк сообщил, что приостанавливается услуга по снятию наличных с их карт Union Pay за границей. С транзакциями также могли быть проблемы.

После прекращения работы в РФ платежных систем Visa и Mastercard у владельцев карт российских банков уменьшились возможности для платежей в других странах. С картами платежной системы «Мир» можно оплачивать покупки и снимать наличные в ограниченном числе государств.