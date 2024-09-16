«Росинкас» предложил ЦБ превратить его в Национальную инкассаторскую компанию. Таким образом, компания может стать монополистом на рынке инкассации, сообщает « Коммерсант ».

«Росинкас» уже направил соответствующее письмо с предложением в Банк России. В нем компания также раскритиковала ряд положений консультационного доклада регулятора о рынке инкассаторских услуг. ЦБ предлагал наделить «Росинкас» полномочиями регулировать тарифы на рынке инкассации, создать СРО и т. д. Компания не согласилась с этим, но выдвинула другую инициативу.

«Росинкас» предложил превратить его в Национальную инкассаторскую компанию. Предполагается, что в ней ЦБ будет принадлежать контрольный пакет акций, а остальные разделят между банками. Благодаря этому компания сможет стать монополистом на рынке инкассации.

В ЦБ пообещали рассмотреть предложение организации. Однако крупным банкам эта инициатива не понравилась, так как они не хотят допускать монополию «Росинкаса». Этот проект они не собираются поддерживать.

Кроме того, по словам экспертов, реализовать акционирование организации будет непросто, так как этот бизнес считается уже не таким прибыльным в современных реалиях. По большей своей части он стал обладать социально значимой функцией.

«Росинкас» — один из крупнейших в России перевозчиков наличных денежных средств и других ценностей. В соответствии с уставом объединение — это «юридическое лицо с особыми уставными задачами».