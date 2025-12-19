Росфинмониторинг не заблокирует счета россиян при запросе платежей у НСПК
С осени следующего года Росфинмониторинг сможет, исключая банки, запрашивать у Национальной системы платежных карт (НСПК) сведения об операциях граждан РФ по единому QR-коду, картам «Мир» и переводам через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает РБК.
Новый федеральный закон направлен на совершенствование отечественной антиотмывочной системы через расширение источников получаемой ведомством сведений.
«Это позволит Росфинмониторингу для реализации возложенных на него функций получать платежную информацию, связанную с денежными переводами, совершенными с использованием сервиса быстрых платежей Банка России (СБП), универсального платежного кода и национальной платежной системы „Мир“», — сказали в пресс-службе финансовой разведки.
Там подчеркнули, что блокировку закон не предусматривает.
15 декабря глава государства Владимир Путин подписал закон № 461-ФЗ, направленный на усиление системы борьбы с отмыванием преступных доходов. Закон наделяет ведомство новыми полномочиями. С 1 сентября 2026 года оно сможет получать информацию о платежных операциях.
