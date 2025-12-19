сегодня в 18:12

Росфинмониторинг не заблокирует счета россиян при запросе платежей у НСПК

С осени следующего года Росфинмониторинг сможет, исключая банки, запрашивать у Национальной системы платежных карт (НСПК) сведения об операциях граждан РФ по единому QR-коду, картам «Мир» и переводам через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает РБК .

Новый федеральный закон направлен на совершенствование отечественной антиотмывочной системы через расширение источников получаемой ведомством сведений.

«Это позволит Росфинмониторингу для реализации возложенных на него функций получать платежную информацию, связанную с денежными переводами, совершенными с использованием сервиса быстрых платежей Банка России (СБП), универсального платежного кода и национальной платежной системы „Мир“», — сказали в пресс-службе финансовой разведки.

Там подчеркнули, что блокировку закон не предусматривает.

15 декабря глава государства Владимир Путин подписал закон № 461-ФЗ, направленный на усиление системы борьбы с отмыванием преступных доходов. Закон наделяет ведомство новыми полномочиями. С 1 сентября 2026 года оно сможет получать информацию о платежных операциях.

