Росфинмониторинг: драгметаллы стали чаще использовать в незаконной деятельности

В России кратно выросли риски использования драгоценных металлов и камней в преступных целях, сообщил статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

Учитывая ряд проблем на финансовых рынках, проблемы с валютой, в настоящее время выросло число случаев незаконного использования драгметаллов и камней.

Негляд отметил, что они используются как эквивалент обмена в том числе в трансграничных операциях, причем не только законным бизнесом, но и преступным сообществом.

«Наблюдаем кратный рост таких рисков. Обновили признаки подозрительных операций с драгметаллами, и, по нашей информации, Банк России планирует утвердить изменение в 375 положение», — рассказал он на ежегодной XXII конференции ассоциации российских банков «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».