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Росбанк присоединится к Т-Банку в качестве филиала

Интеграция Росбанка завершится присоединением в качестве филиала к Т-Банку. Такое решение позволит объединенной структуре работать максимально эффективно, сообщает пресс-служба Т-Банка.

Вопрос о присоединении Росбанка будет вынесен на совет директоров 13 сентября.

Председатель совета директоров ТКС Холдинга Алексей Малиновский отметил, что решение о присоединении было вынесено после рассмотрения всех возможных методов интеграции. По его мнению, появление объединенной структуры — самый прозрачный и эффективный вариант.

«Объединенная структура займет 5 место по объему средств населения (2,7 трлн рублей) и 4 место по размеру кредитного портфеля физлиц (свыше 2 трлн рублей). Общий капитал превысит 500 млрд рублей», — заявил Малиновский.

Решение будет приниматься акционерами банков. Завершение интеграции запланировали на I квартал следующего года.

Ранее вице-президент, руководитель управления платежей и переводов Т-Банка Сергей Хромов рассказал, что возросшие доходы позволяют российским банкам выплачивать клиентам кешбэк от их покупок. По итогу 2023 года выплаты банков РФ в этой категории достигли 500 млрд рублей.