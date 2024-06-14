Росбанк не исключает продажу ипотечных кредитов из-за сделки с Т-банком

В Росбанке рассматривают возможность продажи своего портфеля розничных кредитов перед планируемой интеграцией с Т-банком (бывший Тинькофф Банк), сообщает РБК.

Портфели непросроченных ипотечных ссуд могут выставить на продажу «в рынок». При этом источники утверждают, что сделки еще не провели.

Росбанк с весны 2022 года контролируют структуры Владимира Потанина. Он с того же времени является крупнейшим акционером «ТКС Холдинга» (с долей 35,1%) — головной структуры Т-банка. В марте 2024 года сообщили о планах объединения кредитных организаций в единую группу.

Топ-менеджмент Т-банка отмечал, что оба игрока сохранят свои лицензии, но, как именно будет реализована интеграция, пока неизвестно. Сделку должны осуществить в конце третьего квартала нынешнего года.

Благодаря переуступке кредитов Росбанк сможет высвободить капитал, зарезервированный под них, и после сделки с Т-банком.