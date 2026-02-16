«Ролл за тысячу»: россиян ждет серьезное подорожание японской кухни

Эксперт Кузьмин: стремительный рост цен на суши и роллы в России продолжится

Основатель ресторанного гида Restoclub.ru Игорь Кузьмин заявил, что в 2026 году в России продолжится рост цен на суши и роллы, а часть заведений без четкой ниши закроется. По его мнению, психологическая отметка «ролл за тысячу» закрепится, сообщает Газета.ru .

По словам Кузьмина, японская кухня перестала быть быстрой и недорогой по умолчанию. Себестоимость растет быстрее, чем гости готовы принимать новые цены, поэтому сильнее всего страдают заведения без четкого позиционирования — суши-бары у дома и точки, зависящие от акций и агрегаторов. Премиум-сегмент удерживается за счет качества, сервиса и базы постоянных гостей.

«Себестоимость растет быстрее, чем гости психологически готовы принимать новые цены», — рассказал Кузьмин.

Эксперт отметил, что дорожают рыба и морепродукты, нори, рис, соусы и упаковка. На бизнес также давят рост зарплат, аренды и комиссии сервисов доставки, которые могут забирать значительную часть маржи.

Сейчас «Филадельфия» стоит 800–1500 рублей, «Калифорния» — 550–850 рублей, роллы с угрем и тунцом — до 1400 рублей. Сеты в премиуме достигают 6000 рублей и выше.

В 2026 году рынок ждет консолидация: слабые проекты закроются или уйдут в формат кухонь без зала, а крупные сети укрепятся. Доставка разделится на массовый сегмент со ставкой на цену и премиальный — с контролем качества и ограничением радиуса.

«Психологическая отметка „ролл за тысячу“ закрепится», — подчеркнул эксперт.

