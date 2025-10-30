Робот-помощник София начнет работать в подмосковном Мининвесте

Впервые данную разработку представили на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году.

«Робот-помощник София была представлена публике на ПМЭФ-2025. А сегодня мы рады приветствовать ее в рядах наших сотрудников. София займется помощью предпринимателям региона в режиме онлайн. Таким образом мы хотим повысить качество работы с инвесторами и улучшить взаимодействие с предпринимателями», — отметила Зиновьева.

Она добавила, что при разработке ИИ-консультанта проводился опрос среди бизнесменов, учитывались их потребности. Задачи Софии включают в себя оказание помощи специалистам в получении информации о доступных программах поддержки в области, а также в выборе участка или помещения для бизнеса. Кроме того, София позволяет оформлять заявки на консультации.

Зампред правительства уточнила, что до конца 2025 года ИИ-консультант будет работать в тестовом режиме. Это даст возможность собрать данные на реальных кейсах и улучшить точность предлагаемых рекомендаций для пользователей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что все контракты, которые регион подписывает на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), находят отражение в различных производствах на территории области.

«Когда звучат эти большие цифры, всегда возникает у скептика <…> вопрос, насколько реальна их реализация? Вот каждый год мы подписываем контракты и видим, что 8 из 10 реализуются. То есть все, что подписываем громогласно здесь, соответственно, находит подтверждение в заводе, фабрике, производстве тех или иных технологичных продуктов. Разных продуктов: и сельхоз-, и промышленных — в 80% случаев», — сказал Воробьев.

