ROBBOX расширит производство складских роботов в Балашихе

Компания ROBBOX, входящая в группу компаний «Бережливый склад», откроет производственный комплекс в индустриальном парке «Милованов» в Балашихе для выпуска систем автоматизации логистики, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Российский разработчик и производитель складских роботизированных систем ROBBOX расширит производственные мощности в Балашихе. Компания, входящая в группу компаний «Бережливый склад», откроет новый комплекс в индустриальном парке «Милованов» наряду с действующим предприятием в парке «Лунн».

Проект направлен на увеличение выпуска отечественных систем автоматизации и роботизации для логистики, а также на развитие взаимодействия внутри группы. Новые мощности позволят нарастить производство роботов, тиражировать систему управления Robbox Control System и расширить программу модернизации оборудования, оставшегося без поддержки зарубежных брендов, заявил генеральный директор ROBBOX Леонид Пояндаев.

Группа компаний «Бережливый склад» оснащает складские комплексы под ключ: проектирует и поставляет стеллажные системы, мезонины и платформы, внедряет автоматизированные системы управления и промышленных роботов. Запуск площадки в «Милованове» поможет удовлетворить спрос на высокотехнологичное складское оборудование и укрепить позиции Подмосковья в российской робототехнике.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковные индустриальные парки востребованы у зарубежного и отечественного бизнеса.

«Что касается экономики, у нас все очень неплохо, слава богу. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы — мы сотрудничаем с Республикой Беларусь», — сказал Воробьев.