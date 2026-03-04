Ритейлер «Магнит» открыл логистический центр в Подмосковье

Компания «Магнит» запустила новый распределительный центр в поселке Обухово Богородского округа Московской области. Инвестиции в проект составили около 10 млрд рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Новый логистический комплекс позволит повысить доступность товаров в магазинах сети, расширить ассортимент продукции локальных поставщиков и укрепить позиции ритейлера в столичном регионе. Объект расположен в поселке Обухово Богородского городского округа.

Площадь распределительного центра составляет около 44 тыс. кв. м. В составе комплекса работают мультитемпературные склады: сухой, зоны хранения охлажденной продукции и заморозки. Также на территории действуют собственное автотранспортное предприятие и топливозаправочная станция.

Центр будет обеспечивать поставки в более чем 430 магазинов формата «у дома», свыше 160 точек «М.Косметик» и 30 «Магнит Аптека» в Москве и Московской области. Мощности позволяют обрабатывать более 1 тыс. тонн грузов в сутки, к концу года показатель планируют увеличить вдвое. Продукцию в РЦ поставляют около 640 компаний, большинство из которых — локальные производители.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.