Ритейл и доставка осенью увеличивают наем временных сотрудников

Компании ищут временных работников перед распродажами и праздниками. Ночные и праздничные смены в пиковый сезон могут принести прибавку до 50%, сообщает Общественное Телевидение России .

Спрос на сезонный персонал начал расти раньше обычного: в августе 2026 года он был на 65% выше, чем годом ранее, сообщил эксперт по подбору персонала Николай Гальянов. Осенью 2025 года число заказанных смен для кассиров превысило летний уровень на 236%, для сборщиков заказов — на 70%, для специалистов по выкладке товара — на 33%. Спрос на сотрудников торговых залов вырос на 6%.

По словам эксперта по подбору персонала Алексея Чихачева, чаще всего компании ищут комплектовщиков и сборщиков заказов, курьеров и продавцов-кассиров. К ноябрю спрос на них может вырасти еще в 1,5–2 раза. Для такой работы не нужны опыт и специальное образование, обучение занимает одну-две смены. Больше зарабатывают курьеры на собственном транспорте и сборщики на ночных сменах.

Временный наем помогает компаниям справиться с нагрузкой без расширения постоянного штата. Осенью работников также ищут сельское хозяйство, коммунальные службы и строительство. Эксперт по подбору персонала Зулия Лоикова отметила, что высокий спрос на сотрудников сохранится до января, а пик придется на декабрь. Компании повышают плату за выход на смену; некоторые переходят от почасовой оплаты к сдельной.

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