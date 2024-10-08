Риелтор Никитина рассказала, какие люди сейчас берут ипотеку в Москве

Сегодняшние ипотечные заемщики в Москве — это молодые люди в возрасте 30-35 лет с накоплениями и приличным уровнем заработка, сообщила РИАМО руководитель агентства недвижимости «PRO обмен» Екатерина Никитина.

«По профессии — это ведущие специалисты, топ-менеджеры, управленцы среднего звена», — сказала Никитина.

Она добавила, что самыми востребованными на рынке жилья у них являются одно- или двухкомнатные квартиры в домах по классу ближе к «бизнес», которые построены не позже, чем 10-15 лет назад.

«Квартира должна находиться на среднем этаже, не очень высоком и не низком. Идеально, если это вариант в формате „заехал и живи“, который продается с хорошим ремонтом и по возможности еще с минимальным набором мебели и техники. Качественный ремонт должен быть обязательно», — подчеркнула риелтор.

Как отметила Никитина, если приобретается жилье в новостройке, то в формате white box как минимум. Варианты без отделки, в плохом состоянии или с так называемым «бабушкиным» ремонтом спросом не пользуются.

«Приоритетом у ипотечных покупателей квартир сегодня пользуется „вторичка“, которая по цене ниже, чем новостройки. Кроме того, в такое жилье можно сразу заехать и жить, и нет необходимости ждать пока будет сдан дом, выданы ключи и так далее», — резюмировала специалист.