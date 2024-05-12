РФ запустит новый национальный проект по развитию экономики

Кандидат на должность вице-премьера РФ Александр Новак отметил, что в стране должны сформировать новый нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», сообщает ТАСС.

Новак добавил, что задача по вхождению РФ к 2030 году в четверку крупнейших экономик мира должна сопровождаться не только ростом экономики, но и доходов населений и предприятий. Необходима новая модель экономического роста.

«Идти на новую модель, на экономику предложения, которая позволит создавать стимулы для развития нашей страны и для обеспечения устойчивой и динамичной экономики. Хотел бы здесь отметить, что на достижение этой национальной цели будет направлен новый национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Александр Новак Кандидат на должность вице-премьера РФ

Новак уточнил, что формирование такого проекта является одной из ключевых задач в ближайшие несколько месяцев.