РФ предложила дружественным странам проводить расчеты на платформе БРИКС

сегодня в 12:17

Глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал, что страна предложила государствам, входящим в БРИКС, и партнерам из объединения механизм трансграничных платежей через расчетную платформу BRICS Bridge. Об этом сообщает «Коммерсант» .

По информации «Ведомостей», этот проект сейчас находится на «стадии глубокой проработки».

Силуанов пояснил работу механизма. Центробанки стран будут выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА), которые аналогичны токенам. На сегодняшний день разбирается ряд вариантов обеспечения ЦФА, например, привязка стоимости к нацвалютам.

Участники расчетов будут применять для платежей в том числе данную инфраструктуру как альтернативу традиционным расчетам.

При этом страны смогут рассчитываться между собой почти мгновенно, а издержки на проведение этих платежей будут минимальными. Импортеры и экспортеры также смогут пользоваться и классическими каналами взаиморасчетов.

Сегодня специалисты ведут разработку концепции проекта, прописывают возможные механизмы расчетов и списки участников. Его планируется осуществлять поэтапно.