РФ ограничили доступ ко Всемирной продовольственной программе ООН

Российским компаниям ограничили доступ к тендерам на поставку продовольствия для Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, сообщает РБК.

Ограничения относятся к тем программам, в рамках которой продовольствие получают в виде гуманитарной помощи страны, оказавшиеся в бедственном положении. РФ выступала как поставщик по данной программе последние два десятилетия.

Мука, подсолнечное масло, горох из России занимали до 20% от всех внешних поставок ВПП ООН. В основном российское продовольствие получали Сирия, Судан, Афганистан, Палестина и страны Центральной Азии.

Россия является участником ВПП ООН с 2002 года. В тот период подписали первый меморандум о начале сотрудничества в гуманитарных целях. Основную часть закупок продовольствия в рамках программы проводят через организацию свободных тендеров на площадке внутренней системы организации.