РФ обошла Соединенные Штаты по закупке бананов из Эквадора

РФ значительно увеличивала закупку бананов в Эквадоре за 10 месяцев 2025 года. Она обогнала иные государства, рассказал РИА Новости руководитель эквадорской ассоциации торговли и экспорта бананов (Asorbanec) Ричард Саласар.

В Эквадоре зафиксировали значительный рост продажи продукта в РФ. Количество поставок с января по октябрь увеличилось на 11,33%, если сравнивать с тем же промежутком времени в 2024 году.

РФ — государство, в которое была отправлена крупнейшая доля бананов за 10 месяцев 2025-го — 20,01%. На втором месте оказались Соединенные Штаты с 11,99%.

Третью позицию заняли Нидерланды с 7,32%. На четвертом месте оказалась Турция с 5,41%. Пятой оказалась Германия с 4,84%.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.