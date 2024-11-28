Резкий рост курса доллара не сдерживают из-за пика налоговых выплат 28 ноября

Сегодня наступает пик налоговых выплат. При росте курса доллара все экспортные доходы РФ в рублевом эквиваленте также увеличиваются, что приводит к росту налоговых отчислений в казну и сокращению дефицита бюджета, сообщил РИАМО аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

«Думаю, что в резком разгоне курса доллара важнейшую составляющую играет спекулятивный фактор на фоне увеличения геополитического напряжения, которое влияет на психологию российских граждан и вызывает некоторую панику», — отметил он.

ЦБ РФ устанавливает официальный курс доллара и евро на следующий день и фактически может занижать его при необходимости стабилизации и снижения высокой волатильности, однако в последние 5 рабочих дней ЦБ не стремится к сдерживанию курса доллара от резкого роста, констатировал эксперт.

«Полагаю, что делается это намеренно, так как в России сейчас идет налоговый период, а пик налоговых выплат придется на 28 ноября. Прогноз по дефициту бюджета РФ по итогам 2024 года в четвертом квартале повысили примерно на 30%, его необходимо чем-то покрывать, а при росте курса доллара все экспортные доходы РФ в рублевом эквиваленте также увеличиваются, что приводит к росту налоговых отчислений в казну и сокращению дефицита бюджета», — прокомментировал Чернов.