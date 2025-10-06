Резкий рост курса биткоина приведет к восстановлению стоимости эфириума

Резкий рост биткоина к 125 000 долларов стал катализатором притока институционального капитала в криптовалюты, что поможет Ethereum восстановиться в диапазоне 4800-5000 долларов, заявил РИАМО главный аналитик Bitget Райан Ли.

По его словам, увеличение институционального присутствия на крипторынке подчеркивает углубляющееся доверие со стороны инвесторов и формирование зрелого рыночного нарратива, который все чаще рассматривает BTC как ключевой инструмент сохранения стоимости на фоне глобальной экономической неопределенности.

5 октября биткоин обновил исторический рекорд, достигнув 125 708 долларов, после чего цена криптовалюты скорректировалась и вернулась в диапазон 123 000-124 000 долларов. Повышенный спрос и рост дефицита биткоинов у централизованных криптобирж подогревает динамику курса BTC. По данным Glassnode, количество биткоинов на централизованных биржах упало до 6-летнего минимума в 2,83 млн BTC. CryptoQuant показывает еще более низкое значение — около 2,45 млн BTC, что соответствует семилетнему минимуму.

«Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе BTC сохранит восходящий тренд и при дальнейшем росте интереса к спотовым крипто-ETF способен протестировать уровень 130 000 долларов. Ethereum также готовится к восстановлению в диапазон 4800-5000 долларов, чему способствует рост цены биткоина и растущее ожидание предстоящих обновлений второго уровня в сети Ethereum», — отмечает Ли.

Следующим крупным обновлением в сети Ethereum станет Fusaka в декабре 2025 года. Цель апгрейда — повышение масштабируемости и доступности данных для роллапов и снижение затрат на транзакции внутри сети, говорит эксперт.

Институциональные покупки ETH сокращались в последние недели из-за давления на рынки акций, напоминает аналитик. Однако это следует рассматривать, скорее, как паузу, а не разворот тренда, добавляет он.

