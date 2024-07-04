Резиденты «Технополиса Москва» перечислили в бюджет более 47,8 млрд рублей

Особая экономическая зона «Технополис Москва» стала лидером ОЭЗ России по количеству налоговых отчислений, перечислив 12,04 млрд рублей. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов со ссылкой на отчет Минэкономразвития о деятельности отечественных особых экономических зон в 2023 году.

Заммэра напомнил, что на сегодняшний день резидентами ОЭЗ являются более 100 компаний, которые выпускают критически важную продукцию — беспилотные авиасистемы, медаппаратуру, высокотехнологичное оборудование, оригинальные лекарства и дженерики, микроэлектронику.

«За все время деятельности ОЭЗ столицы компании со статусом резидента перечислили свыше 35 млрд рублей налогов, из которых более 11 млрд рублей — в бюджет Москвы. Наибольшая часть налоговых выплат приходится на производителей микроэлектроники, которые пополнили бюджетную систему страны на 17,4 млрд рублей», — сказал Ликсутов.

В течение I квартала текущего года налоговые выплаты выросли вдвое в сравнении с аналогичным периодом 2023 года и составили 4 млрд рублей. В бюджет столицы из них поступило около 855 млн рублей. Лидерами в данном показателе стали компании, производящие микроэлектронику — они выплатили около 1,5 млрд налогов.

Вместе с ростом налоговой нагрузки вырос и объем выпущенной продукции — с 1,9 до 32,2 млрд рублей. Из них 12,6 млрд пришлись на биофарму и производителей медизделий.

Также резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» регулярно делают отчисления в соцфонд России.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолия Гарбузова, в I квартале текущего года объем страховых взносов со стороны резидентов ОЭЗ составил порядка 1 млрд рублей, что в 2,3 раза превышает показатели соответствующего периода 2023 года. Лидерами по данному показателю оказались производители микроэлектроники — около 450 млн рублей.

«Всего за время деятельности особой экономической зоны Москвы предприятия перечислили в соцфонд свыше 12,7 млрд рублей. Сумма выплаченных компаниями ОЭЗ „Технополис Москва“ страховых взносов отражает уровень социальных гарантий для сотрудников в виде пенсий, медицинского обслуживания, больничных, декретных, пособий по уходу за ребенком. Общая сумма выплат резидентов ОЭЗ Москвы в бюджетную и страховую систему России превысила 47,7 млрд рублей», — пояснил Гарбузов.

Он добавил, что общая сумма выплат со стороны резидентов особой экономической зоны в страховую и бюджетную системы страны превышает 47,7 млрд рублей.

Налоговую дисциплину компаний особой экономической зоны оценило министерство экономического развития России. Согласно отчету по работе отечественных ОЭЗ в прошлом году, опубликованном ведомством в начале текущего года, «Технополис Москва» занял первое место по числу налогов — 12,04 млрд рублей. При этом эффективность функционирования особой экономической зоны Москвы в целом оценили в 100%. При анализе учитывали деятельность органов управления, рентабельность вложений средств в создание инфраструктуры из регионального и федерального бюджетов, деятельность резидентов и прочие параметры.

Как пояснил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, сверхдинамичный темп развития в современной экономике формирует запросы инвесторов — они начинают вкладываться в готовую проминфраструктуру для обеспечения быстрого старта производств и выпуска продукции. Важными являются качественная бизнес-среда и транспортная доступность промплощадок.

«ОЭЗ Москва успешно отвечает на запросы высокотехнологичного бизнеса — она активно расширяет свои территории, выстраивая благоустроенную инфраструктуру „под ключ“ и предлагает широкий спектр услуг. В 2023 году резиденты ОЭЗ столицы создали свыше 4,1 тыс. рабочих мест, вложив в экономику города почти 50 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом это больше в 2,2 и 1,5 раза соответственно», — сказал Дегтев.