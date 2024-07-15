Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» увеличили поставки продукции в дружественные страны

В ОЭЗ «Технополис Москва» свыше 200 компаний занимаются выпуском критической продукции, востребованной не только на отечественном рынке, но и за рубежом. Так, по итогам 2023 года резиденты поставили в дружественные страны в 1,5 раза больше изделий, чем годом ранее, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В целом за этот период они произвели продукции на 120 млрд рублей. География зарубежных поставок расширяется — некоторые производители вышли на экспорт в Юго-Восточную Азию. Так, производитель досмотрового оборудования поставил в Мьянму и Лаос несколько видов высокотехнологичных интроскопов.

«Столица активно содействует продвижению московской продукции на рынки дружественных стран и стимулирует рост объема промышленного экспорта за счет различных механизмов и программ. Для резидентов ОЭЗ Москвы предусмотрены особые меры поддержки, в том числе процедура свободной таможенной зоны, которая позволяет импортировать и экспортировать товар без уплаты таможенных пошлин и НДС», — сказал Гарбузов.

Еще одним востребованным направлением для российского экспорта является Ближний Восток. Рынок Египта открыла для себя компания-резидент «Ортомода», выпускающая лечебную обувь. В начале 2024 года предприятие поставило в дружественную страну первую партию обуви для диабетической стопы.

Также компания «Ортомода» наладила поставки своей продукции в Китай, Индию, страны СНГ. В основном речь идет об обуви для людей с сахарным диабетом, имеющей наибольшую востребованность.

Компания «Профотек» — производитель оборудования для цифровой интеллектуальной энергетики, резидент ОЭЗ Москвы — не только налаживает деловые отношения с партнерами из Саудовской Аравии, но и прокладывает дорогу на международный рынок для российских коллег.

«Недавно компания приняла на своей площадке в ОЭЗ „Технополис Москва“ руководство лаборатории GCC LAB — известного на мировом рынке независимого испытательного центра, который проводит тестирование, сертификацию промышленной продукции и производств по международным стандартам ISO 17065. Сертификация в GCC LAB позволяет производителю поставлять свою продукцию и услуги на экспорт», — уточнил гендиректор «Профотека» Олег Рудаков.

Высокотехнологичная продукция компании «Профотек» — волоконно-оптические трансформаторы тока — сегодня успешно реализовывается в ряде зарубежных стран, в том числе в Индии и Турции.

«Инновационная продукция компаний ОЭЗ „Технополис Москва имеет большую востребованность в странах СНГ. К примеру, композитные изделия предприятия „НЦК“ успешно поставляются в Казахстан. Система внешнего армирования использовалась для восстановления несущих конструкций зданий крупного химического производителя „КазАзот“, торгового центра в столице республики — Алматы, которая расположена в зоне высокой сейсмоактивности, жилых домов в городах Уральск и Астана», — заключил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Также известно, что в страны СНГ поставляются детские образовательные наборы резидента «Научные развлечения». В целом за 2023 год резиденты ОЭЗ Москвы произвели продукции на 120 млрд рублей. Это в 2,5 раза больше, чем за предыдущий период.