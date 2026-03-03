Резиденты ОЭЗ Дубна в Подмосковье увеличили выручку в 26 раз

Выручка резидентов особой экономической зоны Дубна в Подмосковье за десять лет выросла более чем в 26 раз и достигла 85 млрд рублей в 2025 году. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Ежегодный объем выручки компаний-резидентов ОЭЗ Дубна увеличился с 3,2 млрд рублей в 2015 году до 85 млрд рублей в 2025 году.

«Ежегодный объем выручки компаний-резидентов ОЭЗ „Дубна“ увеличился с 3,2 млрд рублей в 2015 году до впечатляющих 85 млрд рублей в 2025 году. Рост более чем в 26 раз демонстрирует успешную коммерциализацию разработок и продукции на площадке ОЭЗ», — подчеркнула зампред Екатерина Зиновьева.

Особая экономическая зона в наукограде Подмосковья остается одной из лидирующих в России по инвестиционной привлекательности. На площадке продолжают развивать инфраструктуру и привлекать новых резидентов.

Согласно планам до 2035 года, количество компаний-резидентов должно вырасти до 200. Прогнозируемая годовая выручка предприятий превысит 112 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что главная цель особых экономических зон — чтобы инвесторы могли реализоваться в полной мере.

По его словам, важно, чтобы каждый, кто приходит в индустриальные парки или особые экономические зоны, мог реализоваться полностью — с прибылью, внедрением всего самого умного и полезного и для человека, и для страны.