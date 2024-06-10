Резиденты ОЭЗ «Дубна» расширяют свое производство более чем в 100 стран

Высокотехнологичные компании, работающие в ОЭЗ «Дубна», активно развивают экспортные направления работы. Уже сейчас в числе их партнеров — более 100 стран. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций Подмосковья.

«Сегодня многие резиденты ОЭЗ успешно переориентировали экспортные поставки, переключившись с европейских экс-партнеров на дружественные страны. Высокотехнологичная российская продукция, которая производится в Подмосковье, направляется в Китай, Индию, Иран, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, страны СНГ и по другим направлениям. Страны закупают у подмосковных компаний лекарственные препараты, косметику, софт, решения в сфере IT, медицинское оборудование, решения для промышленных предприятий и многое другое», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, например, компания «Биофармлаб», которая производит косметические и дерматологические средства по уходу за кожей под известным в мире брендом Librederm, поставляет свою продукцию в 19 стран, в том числе в Китай, Вьетнам, Монголию, страны СНГ. В прошлом году бренд также вышел на арабский регион — ОАЭ, Катар, Ирак. Сейчас предприятие продолжает активно расширяться. Сегодня здесь ежемесячно выпускают более 1,5 млн единиц продукции, а с появлением новой очереди, которая сейчас активно строится, производство косметики увеличится до более чем 3 млн единиц продукции в месяц. Также планируется размещение производства БАД и новых направлений. Планируемое окончание строительства — март 2025 года.

Компания «Полекс Бьюти», также работающая в ОЭЗ «Дубна», производит косметику для волос торговой марки TEFIA. Здесь выпускают шампуни, бальзамы, гели, средства для окрашивания волос — 1,6 млн штук различной продукции в месяц. Профессиональную косметику, созданную по современным технологиям, резидент поставляет как на отечественный рынок, так и в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан и Армению. С начала работы в ОЭЗ объем экспортированной продукции, произведенной «Полекс Бьюти» составил 158 млн руб. В настоящее время инвестор строит второй корпус площадью более 5700 кв. метров — новые мощности позволят дополнительно выпускать более 3 млн единиц продукции в месяц.

Компания «Нордавинд-Дубна» (входит в ГК «Нордавинд»), ведущая деятельность всфере информационных технологий, имеет успешный опыт разработок для телемедицины. И не менее блестящий опыт экспортной работы. Так, среди востребованной в России и за рубежом продукции –кардиофлешка ECG Dongle — небольшое устройство весом около девяти граммов с помощью которого можно мониторить работу сердца в домашних условиях. Ее достаточно подключить, например, к смартфону, установить на него бесплатное приложение ECG Dongle, и пользователь сможет контролировать кардиограмму и частоту сердечных сокращений. Данные можно отправить в облачный сервис «КардиоОблако» и в течение суток получить расшифровку ЭКГ от кардиолога, подключенного к системе. Сегодня медицинские изделия, а это уже три модернизированных прибора — ECG Dongle, ECG Dongle Full и PetNet ECG — резидент экспортирует почти в 100 стран.

Развивать экспортную работу компаниям нередко помогает и Подмосковье. Так, например, в прошлом году компания «Елс Мед», выпускающая современное диагностическое медицинское оборудование, представила свою продукцию на международной выставке Indonesia Hospital Expo 2023, став одним из участников коллективного стенда, организованного при поддержке региона. В мае «Елс Мед» самостоятельно представила свои ультразвуковые системы различных классов и модификаций и рентгенографические устройства в Иране, а сейчас резидент готовит экспозицию для крупнейшей выставки в Египте.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — написал Воробьев.