Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал набор опытов по химии для школьников

Компания «Научные развлечения», резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», создала опытный образец набора экспериментов для изучения девятиклассниками неорганической и органической химии, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Отмечается, что образовательный продукт оснащен всем необходимым оборудованием для проведения химических опытов. Старт производства планируется до конца апреля.

«Продукция компании, получившей статус резидента ОЭЗ в 2019 году, — учебные наборы, цифровые лаборатории, интерактивные установки — пользуется высоким спросом среди российских образовательных учреждений. Ее применяют в 45 тыс. детских садов, школ и ведущих университетов. Уже более 20 лет компания выпускает набор „Юный химик“, который является преемником знаменитого советского комплекта. Теперь предприятие пошло дальше и подготовило настоящую современную серию мини-лабораторий по школьной программе, позволяющую восьмиклассникам и девятиклассникам провести более 100 научных опытов», — прокомментировал Овчинский.

В состав образовательного набора входят все необходимые реактивы, в том числе оксид марганца, сульфаты меди и никеля, фторид и карбонат натрия, хлорид бария, глюкоза, йод, нитрат серебра и т. д.

«Компания более 30 лет разрабатывает и производит образовательное оборудование. Сегодня ассортимент резидента ОЭЗ „Технополис Москва“ включает свыше 200 наборов по физике, химии, математике, метрологии и другим наукам для школьников, дошкольников и студентов», — добавил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Новый обучающий набор поможет девятиклассникам легче освоить школьную программу по предмету, подготовиться к лабораторным работам и успешно сдать ОГЭ по химии.

«Набор опытов „Химия. 9 класс“ дополняет нашу новую серию, в которую входят наборы опытов по школьной физике и химии. Этот образовательный продукт не только поможет лучше освоить школьный курс по химии за девятый класс, но и значительно расширит кругозор школьника», — пояснил генеральный директор компании «Научные развлечения» Олег Поваляев.

Он также добавил, что ученик сможет провести множество экспериментов, увидеть разные вещества и узнать, что получится при их взаимодействии, понять, как происходит та или иная реакция.

«Мы надеемся, что именно за счет наглядности школьники заинтересуются химией как наукой и в дальнейшем осознанно выберут для себя инженерную специальность», — резюмировал Поваляев