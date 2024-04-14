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Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал набор опытов по химии для школьников

Экономика

Компания «Научные развлечения», резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», создала опытный образец набора экспериментов для изучения девятиклассниками неорганической и органической химии, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Отмечается, что образовательный продукт оснащен всем необходимым оборудованием для проведения химических опытов. Старт производства планируется до конца апреля.

«Продукция компании, получившей статус резидента ОЭЗ в 2019 году, — учебные наборы, цифровые лаборатории, интерактивные установки — пользуется высоким спросом среди российских образовательных учреждений. Ее применяют в 45 тыс.  детских садов, школ и ведущих университетов. Уже более 20 лет компания выпускает набор „Юный химик“, который является преемником знаменитого советского комплекта. Теперь предприятие пошло дальше и подготовило настоящую современную серию мини-лабораторий по школьной программе, позволяющую восьмиклассникам и девятиклассникам провести более 100 научных опытов», — прокомментировал Овчинский.

В состав образовательного набора входят все необходимые реактивы, в том числе оксид марганца, сульфаты меди и никеля, фторид и карбонат натрия, хлорид бария, глюкоза, йод, нитрат серебра и т. д.

«Компания более 30 лет разрабатывает и производит образовательное оборудование. Сегодня ассортимент резидента ОЭЗ „Технополис Москва“ включает свыше 200 наборов по физике, химии, математике, метрологии и другим наукам для школьников, дошкольников и студентов», — добавил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Новый обучающий набор поможет девятиклассникам легче освоить школьную программу по предмету, подготовиться к лабораторным работам и успешно сдать ОГЭ по химии.

«Набор опытов „Химия. 9 класс“ дополняет нашу новую серию, в которую входят наборы опытов по школьной физике и химии. Этот образовательный продукт не только поможет лучше освоить школьный курс по химии за девятый класс, но и значительно расширит кругозор школьника», — пояснил генеральный директор компании «Научные развлечения» Олег Поваляев.

Он также добавил, что ученик сможет провести множество экспериментов, увидеть разные вещества и узнать, что получится при их взаимодействии, понять, как происходит та или иная реакция.

«Мы надеемся, что именно за счет наглядности школьники заинтересуются химией как наукой и в дальнейшем осознанно выберут для себя инженерную специальность», — резюмировал Поваляев