Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» наладил производство почти 60 новых изделий

По итогам прошлого года резидент ОЭЗ «Технополис Москва» завод «Микрон» приступил к серийному производству 59 новых изделий для промышленного применения. Продуктовая линейка предприятия включает более 800 типономиналов, в том числе 30 изделий, включенных в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

«Столичные предприятия активно увеличивают выпуск высокотехнологичной продукции. Так, по итогам 2023 года производители микроэлектроники нарастили объемы на 25,2%. Значительный вклад вносят предприятия кластера фотоники и микроэлектроники, многие из которых расположены на территории ОЭЗ „Технополис Москва“», — сказал Овчинский.

Он подчеркнул, что в 2023 году компания «Микрон» выпустила 59 новых изделий. Объем производства чип-модулей для идентификационных документов и банковских карт составил 7,5 млн, из них около 4 млн — для загранпаспортов нового поколения.

Овчинский отметил, что в качестве резидента ОЭЗ «Технополис Москва» предприятие получает значительные налоговые и другие преференции. Объем льгот компании с 2015 года составил около 1,6 млрд рублей.

Предприятие «Микрон» является единственным в стране производителем микросхем с топологией 180-90 нанометров. Чипы компании используются в банковских картах «Мир», загранпаспортах, водительских удостоверениях, транспортной карте «Тройка» и школьной карте «Москвенок».

Серийная продукция завода необходима отечественным прибористам для локализации своих изделий и обеспечения задач технологического суверенитета.

Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев рассказал, что «Микрон» производит необходимую компонентную базу, которая увеличивает возможности локализации для отечественных производителей приборов и устройств. Предприятие активно занимается импортозамещением применяемых в производстве сверхчистых материалов, газов и смесей для микроэлектроники.

По словам гендиректора предприятия Гульнары Хасьяновы, ежегодно компания осваивает более 40 изделий и модификаций. Новые серийные изделия помогут прибористам в локализации своих изделий для обеспечения задач технологического суверенитета в радиоэлектронной аппаратуре промышленного и бытового применения, в том числе в автопроме.