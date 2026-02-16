Резидент ОЭЗ «Дубна» запустил платформу Unica AI для корпоративных ИИ-ассистентов

Компания «Хоппер ИТ» представила платформу Unica AI, предназначенную для внедрения искусственного интеллекта в корпоративных системах. Решение позволяет организациям запускать ИИ-сценарии на собственной инфраструктуре или в контролируемом облаке, исключая передачу данных в публичные сервисы.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что в развитие платформы инвестировано более 80 млн рублей. Unica AI внесена в реестр отечественного программного обеспечения, что подтверждает ее соответствие требованиям по использованию российского ПО.

Платформа объединяет пользовательский интерфейс, API и интеграционный слой, поддерживает подключение различных языковых моделей и позволяет создавать ассистентов для разных подразделений с едиными стандартами безопасности и управления доступом. Среди реализованных сценариев — корпоративный чат, поиск по базе знаний, транскрибация встреч и конструктор ИИ-навыков без программирования. Функциональность может расширяться за счет интеграции дополнительных сервисов.

В 2025 году компания уже представила ИИ-ассистента для госсектора. Новый релиз Unica AI позволяет организациям создавать десятки специализированных ассистентов с едиными требованиями к безопасности и интеграции в ИТ-ландшафт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.