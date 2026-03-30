Резидент ОЭЗ «Дубна» запустил ИИ-сервис для протоколов встреч

Компания «Нордавинд-Дубна», резидент ОЭЗ «Дубна», представила сервис VIA MENTIS NOTES для автоматической транскрибации и подготовки протоколов встреч. Разработка преобразует аудиозаписи переговоров и звонков в структурированные документы за несколько минут, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Сервис VIA MENTIS NOTES автоматически превращает записи встреч, звонков и переговоров в транскрибацию и структурированный протокол без ручной перепечатки. Для запуска достаточно загрузить аудиофайл в одном из распространенных форматов — mp3, mpeg, mpga, m4a, ogg, wav, webm, а также txt и vtt.

AI-движок обрабатывает запись и формирует протокол с указанием участников, тем, решений, задач и сроков. После первой регистрации пользователю нужно лишь загрузить файл — на электронную почту приходят два документа: расшифровка и готовый протокол встречи.

«Новый сервис полезен широкому кругу пользователей. Ими могут стать руководители и собственники компаний и предприятий, которым будет проще контролировать выполнение поставленных задач, а также юристы и консультанты — хронология переговоров и точные формулировки сторон сохранятся в аккуратном протоколе. Разработка наших специалистов упростит деятельность экспертов, коучей и преподавателей», — сказала генеральный директор ООО «Нордавинд-Дубна» Надежда Набильская.

Разработчики также отметили, что система корректно работает с деловой речью, акцентами и естественными паузами. Сервис обеспечивает конфиденциальность: после отправки результатов на почту аудиозаписи, тексты и история обработки не сохраняются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что внедрение искусственного интеллекта в работу госуправления важно и помогает экономить ресурсы, время.

«Любая трансформация — это как правило сопротивление. <…> Считаю эту работу по внедрению искусственного интеллекта в госуправление важной. Она позволяет экономить ресурсы, время. Ее нужно продолжать и по другим направлениям», — сказал Воробьев.