Резидент ОЭЗ «Дубна» вошел в число провайдеров федпроекта «Кадры для БАС»

Компания «Икс Ред Групп» — российский разработчик программного обеспечения, VR-контента и инновационных программно-аппаратных комплексов — успешно прошла конкурсный отбор образовательных организаций для подготовки специалистов в рамках федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Компания «Икс Ред Групп», недавно отметившая 5-летие в статусе резидента ОЭЗ «Дубна», вошла в число победителей открытого конкурсного отбора провайдеров — аккредитованных организаций, участвующих в реализации федерального проекта «Кадры для БАС». Проект направлен на создание системы непрерывной подготовки специалистов в области разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем. Сообщение об этом опубликовано на сайте АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035».

На территории ОЭЗ в Дубне «Икс Ред Групп» активно развивает проект программно-аппаратного комплекса (ПАК) — интерактивного симулятора-тренажера «Русское Небо» и сопутствующего учебно-методического комплекса. С возможностями симулятора-тренажера «Русское Небо» были лично ознакомлены министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, а также в ходе визита в ОЭЗ «Дубна» в прошлом месяце — министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов и заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

В 2025 году компанией «Икс Ред Групп» получена образовательная лицензия, и к настоящему моменту уже обучено свыше 160 человек, заключены несколько партнерских соглашений с образовательными организациями и центрами компетенций в сфере БАС.

«Инновационный симулятор рабочего места оператора БПЛА „Русское Небо“ полностью соответствует целям и задачам федерального проекта «Кадры для БАС» по созданию системы непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем и контроля за уровнем квалификации таких специалистов», — рассказал генеральный директор ООО «Икс Ред Групп» Булат Каримов.

Он добавил, что в результате его реализации учебные модули по БАС должны быть разработаны и внедрены в образовательные программы общего, среднего профессионального и высшего образования. Это позволит резко увеличить число учреждений образования, где реализуются программы в сфере беспилотной авиации, и наша компания готова предоставить версии симулятора-тренажера «Русское Небо» как для высокопроизводительных стационарных ПК с мощными графическими процессорами, так и для обычных бюджетных малопроизводительных компьютеров и ноутбуков.

По словам руководителя, сегодня компания готова к сотрудничеству с организациями и учреждениями, которые заинтересованы в обучении своих сотрудников беспилотным авиасистемам. Жители наукограда также могут пройти обучение на симуляторе-тренажере и получить навыки управления БПЛА.

В рамках проекта ПАК симулятора-тренажера «Русское Небо» малая технологическая компания ведет разработку не только программной, но и аппаратной части — джойстика-контроллера собственного производства с корпусом из композитных материалов, откалиброванного и протестированного для работы с ПАК «Русское Небо». В ближайшее время резидент ОЭЗ планирует организовать на ее территории серийное производство контроллеров, а также различных компонентов, узлов и основных структурных частей широкой номенклатуры электротехнических приборов и технических устройств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.