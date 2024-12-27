Резидент ОЭЗ «Дубна» разработал приложение для взаимодействия жильцов и УК

Компания «Вебби», занимающаяся разработкой сложных и высоконагруженных информационных систем «под ключ», разработала приложение для эффективного взаимодействия жильцов и управляющей компании. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Сервис обеспечивает удобную коммуникацию жильцов и УК через чат, и активно используется более чем 10 тыс. жильцов элитных комплексов.

Мобильное приложение, разработанное в рамках проекта, предоставляет клиентам уникальные возможности: участие в программе лояльности с бонусами и скидками от партнеров, возможность отслеживать историю начислений, оплачивать услуги ЖКХ, а также доступ к камерам видеонаблюдения в своем жилом комплексе. Приложение также позволяет пользователям отправлять приглашения и управлять доступами для своих объектов недвижимости, а также получать услуги консьерж-сервиса.

«Мы работаем в Дубне с 2020 года, и особая экономическая зона предоставляет нам все возможности для реализации амбициозных проектов компании. За это время мы обучили более 300 человек, инвестировали более 100 млн рублей в разработку собственных высокотехнологичных решений, которые нацелены на долгосрочное развитие. Наши проекты, такие как внутренняя информационная система для банков и ML-решения для крупных телеком-компаний, помогают внедрять инновации и развивать IT-сектор России», — прокомментировал генеральный директор компании «Вебби» Владимир Нескоромный.

Компания «Вебби» за пять лет значительно увеличилась: с 8 сотрудников в 2020 году до 60 человек в 2024 году. Рост компании связан с увеличением объема проектов и развитием новых технологий. «Вебби» активно создает рабочие места, привлекая специалистов и обеспечивая их профессиональное развитие. Важной частью этого процесса является ежегодная стажировка и обучение молодых специалистов. Компания тесно сотрудничает с университетом Дубна, обеспечивая студентам быструю адаптацию в ИТ- отрасли и дальнейшее трудоустройство.

В портфеле компании — десятки крупных проектов, среди которых создание информационной системы управления риск-событиями для крупнейшего банка страны и собственная система управления качеством работы сотрудников на основе искусственного интеллекта и больших данных.

«IT-кластер особой экономической зоны демонстрирует устойчивый рост. Вложенные инвестиции почти в два раза увеличились за 9 месяцев 2024 года, и я уверен, что дальнейшее развитие кластера будет способствовать созданию новых рабочих мест и внедрению инновационных решений. Мы с гордостью привлекаем таких резидентов, как „Вебби“, которые активно работают на развитие региона и укрепление позиций России на международной арене высоких технологий», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что главная цель особых экономических зон — чтобы инвесторы могли реализоваться в полной мере.

По его словам, важно, чтобы каждый, кто приходит в индустриальные парки или особые экономические зоны, мог реализоваться полностью — с прибылью, внедрением всего самого умного и полезного и для человека, и для страны.