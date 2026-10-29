Резидент ОЭЗ «Дубна» получит 34 млн руб на производство очистных станций

Компания «НТ-Дубна» победила в конкурсе «Коммерциализация-БИО» фонда содействия инновациям и получит грант на организацию производства локальных очистных станций, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Резидент особой экономической зоны «Дубна» направит грант в размере 34 млн рублей на организацию производства двух моделей очистных станций. Первая предназначена для частного дома и рассчитана на очистку до 2 тыс. литров стоков в сутки, вторая — для объектов с объемом стоков до 100 тыс. литров в сутки.

Потенциальные заказчики — владельцы загородных домов, организации, обустраивающие локальную канализацию, а также коммерческие и небольшие промышленные объекты, которые по разным причинам не могут подключиться к центральной канализации.

Разработчики планируют применять двухступенчатую биологическую очистку. Она включает денитрификатор с биофильтром спонж и аэротенк с аэробным биофильтром. Мембранный компрессор обеспечит регулируемую аэрацию, а биоусреднитель — подготовку стоков к переработке и повышение стабильности при повышенных гидродинамических нагрузках.

По замыслу компании, такая схема должна обеспечить более стабильную работу станции при колебаниях нагрузки. Также она рассчитана на очистку стоков, отдельные показатели загрязнения которых в 4–10 раз превышают значения, типичные для малых локальных очистных сооружений.

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.