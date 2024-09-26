Резидент ОЭЗ «Дубна» инвестировал в новое оснащение 100 млн рублей

Завод автомобильных подшипников № 1 (ЗАП № 1), работающий в подмосковной ОЭЗ «Дубна», вступил на завершающий этап реализации проекта по расширению своих производственных мощностей. В настоящее время инвестиции в новое оснащение составляют 100 млн рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Подмосковный «Завод автомобильных подшипников № 1» специализируется на изготовлении радиально-упорных шариковых ступичных автомобильных подшипников с шестым классом точности и выше.

«Благодаря реализации проекта уже в 2025 году „ЗАП № 1“ планирует нарастить выпуск отечественных импортозамещающих автокомпонентов до 280 тысяч единиц в год», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Общий объем инвестиций в запуск, оснащение и модернизацию предприятия по оценкам компании уже превысил 250 млн рублей.

Завершающая партия оборудования уже поступила на предприятие, сейчас осуществляется его расстановка и подключение к сетям, идет процесс активной подготовки к шефмонтажу и запуску, запланированному на начало ноября текущего года.

«В этом году на производстве был установлен высокоточный вертикально-шлифовальный центр с ЧПУ для скоростного шлифования торцов колец подшипников. Уникальность оборудования состоит в том, что станок производит шлифовку одновременно двух поверхностей с прецизионной точностью до 0,001 миллиметра», — рассказал генеральный директор «ЗАП № 1» Сергей Ненадкевич.

В станочный парк компании-резидента также вошли две суперточные высокопроизводительные линии шлифовки колец подшипников — в общей сложности более 30 единиц оборудования. Оно позволит специалистам завода самостоятельно проводить все технологические операции по шлифовке колец подшипников.

В этом году «ЗАП № 1» планирует произвести порядка 60 тысяч импортозамещающих деталей для автомобильной промышленности. Продукция предприятия восполнит потребности российского рынка в необходимых автокомпонентах.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — написал Воробьев.