Режим самозанятых в РФ продлится до 2028 года

Пересмотра закона о самозанятых до 2028 года, когда истекает 10-летний эксперимент по применению налогового режима, не будет. В течение этих лет условия налогообложения остаются прежними. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«До 2028 года никаких изменений в режиме работы самозанятых не планируется. Это принципиальная позиция Правительства», — подчеркивал министр экономического развития России Максим Решетников в ходе «Правительственного часа» в Совете Федерации.

По его словам, комплексная и системная работа по корректировке режима для самозанятых начнется исключительно после завершения текущего экспериментального периода.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 14,3 млн самозанятых. Для них действует специальный налоговый режим, который можно применять с 2019 года. Действовать этот режим будет в течение 10 лет. Эксперимент по установлению специального налогового режима проводится на всей территории РФ.

«Московская область была одним из первых регионов России, где был запущен специальный налоговый режим в пилотном варианте. А на сегодняшний день в статусе самозанятых в Подмосковье работает уже более 1 млн предпринимателей. Отмечу, что в этом году это число увеличилось почти на 160 тысяч», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Переход на специальный налоговый режим осуществляется добровольно. У налогоплательщиков, которые не перейдут на этот налоговый режим, остается обязанность платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые они применяют в обычном порядке.

Физические лица и индивидуальные предприниматели, перешедшие на специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке — 4 или 6%. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получения штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность.

Информация о поддержке бизнеса доступна на инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/. Инвестпортал создан в рамках регинвестстандарта, внедренного в Подмосковье.

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о внимательном отношении ко всем представителям бизнеса и экономической сферы в сложных условиях.

«Мы понимаем, что сегодня и для малого, и для среднего бизнеса существует масса вызовов, их и всегда хватало. Сегодня все, что касается ограничений, где-то это логистика, где-то — дорогие деньги, мы должны быть очень внимательны к тем, кто занимается бизнесом и экономической деятельностью. Мы стараемся их сопровождать, обеспечивать реализацию их замыслов и получение конечного продукта», — заявил Воробьев.