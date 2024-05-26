Reuters: РФ и Польша договорились продолжить транзит нефти из Казахстана в ФРГ

Как пишет Reuters, указанные компании вместе с PCK Schwedt (Германия) решили возникшие проблемы с оплатой транзита казахстанского черного золота. Если бы они не смогли договориться, то поставки ресурсов прекратили в начале лета. Ситуация возникла из-за того, что «Транснефть» потребовала от Варшавы оплатить услуги по измерению газа на базе в Адамово до июня.

PERN боялся нарушить введенные против РФ санкции. В итоге российская компания и немецкий нефтеперерабатывающий завод договорились об оплате расходов по со стороны ФРГ. Кроме того, словацкая фирма обслужит учет на участке трубопровода в Польше, таем самым она избавит PERN от санкционных рисков.

В мае казахский лидер Касым-Жомарт Токаев провел ратификацию протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с РФ, которое касается сотрудничества в сфере транспортировки черного золота из России в КНР.