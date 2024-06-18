Ретейлер H&M полностью ликвидировал российский бизнес
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Магазины бренда H&M перестали работать на территории России еще в декабре 2022 года, компания работала в разных городах РФ с 2009 года, но в 2024 году приняла решение окончательно закрыть весь бизнес в стране, сообщает ТАСС.
«Принятие юридическим лицом решения о ликвидации и формирование ликвидационной комиссии, назначение ликвидатора», — говорится в материалах системы СПАРК.
Решение о ликвидации основного юридического лица в России ООО «Эйч энд эм» приняли в понедельник, 17 июня.
Шведский ретейлер одежды H&M Hennes & Mauritz Gbc AB начал закрывать свои магазины в России после начала специальной военной операции на Украине. Компания заявляла, что временно приостанавливает работу, но в итоге под влиянием санкций полностью ушла из страны.