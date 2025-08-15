Рестораны Subway в России сменили имя на Subjoy

Бывшая сеть ресторанов Subway в России начала глобальное преобразование своего бренда. Ребрендинг коснется 140 заведений по всей стране. Теперь сеть будет работать под новым брендом — Subjoy, об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей компании.

Компания рассказала, что изменения не ограничиваются только названием, обновлению подвергнутся также логотип, визуальный стиль и общее позиционирование бренда. Рестораны, которые раньше работали под руководством ООО «Сабвэй раша сервис компании», теперь будут функционировать как Subjoy.

Представители компании отметили, что процесс ребрендинга будет проходить поэтапно и постепенно охватит все точки сети в России. До конца сентября вывески сменят в 100 ресторанах, а полное завершение ребрендинга ожидается к концу года.

Представители пресс-службы объяснили, что название Subjoy выбрано неслучайно. Компонент «joy» отражает положительные эмоции, которые посетители испытывают от фирменных сэндвичей. Новый слоган бренда — «всегда хорошая идея» — подчеркивает универсальность предложения: сэндвич с индивидуально подобранной начинкой и свежими овощами уместен в любой ситуации.

В июне этого года зарубежный владелец бренда Subway International B.V. уведомил отечественных партнеров о прекращении сотрудничества и разрыве франчайзинговых соглашений в России.

По информации компании, предстоящий ребрендинг нацелен на сохранение и развитие существующего бизнеса, а также обеспечение его стабильного будущего на российском рынке.