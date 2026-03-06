Ресторан из Фрязина стал призером премии в Подмосковье

Ресторан «Печка Бар» из Фрязина занял призовое место на региональном этапе премии «Любимый малый бизнес» в номинации «Ресторанный бизнес». Награду учредило ПАО «Сбербанк» для поддержки предпринимателей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Печка Бар» стал одним из призеров регионального этапа ежегодной премии «Любимый малый бизнес». Проект отметили в направлении «Ресторанный бизнес», которое считается одним из самых конкурентных.

Ресторан работает во Фрязине и принимает гостей также из Щелкова, Королева, Ивантеевки, Пушкина и Москвы. Заведение известно домашней кухней и высоким уровнем сервиса. Недавно команда открыла второй ресторан — «Самовар» в Щелкове.

Конкурс проходил в несколько этапов по десяти направлениям — от ресторанного бизнеса до сферы сервиса и ремонта. Жюри оценивало аналитические данные банка, показатели операционной деятельности, репутацию компаний на основе отзывов в открытых источниках и на онлайн-платформах. Дополнительно проводились опросы на специализированной B2C-панели. Итоговые решения эксперты принимали коллегиально с учетом совокупности количественных и качественных показателей.

Губернатор Подмосковья отметил, что в регионе 30% оборота всей экономики составляет малый бизнес.

«Последние несколько лет на него давят то коронавирус, то санкции. Но плюсы малого бизнеса в том, что он может и хрупкий, но быстрее адаптируется к внешним условиям и восстанавливается за счет гибкости», — написал глава региона.