Решетников предупредил о рисках при попытках замедления инфляции любой ценой

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников сообщил, что в погоне за снижением инфляции под угрозу встает долгосрочный рост экономики, передает корреспондент РИАМО.

«Мы обсуждаем все эти вопросы на площадках правительства и с Центральным банком. Мы ищем баланс между экономическим ростом и задачей по выведению инфляции и ее скорости на обозначенный таргет», — сказал Решетников во время II съезда министров экономического развития субъектов Российской Федерации.

По его словам, также есть понимание, что в попытках такого резкого замедления инфляции любой ценой можно столкнуться с рисками для долгосрочного экономического роста.

Он отметил, что в настоящий момент отчетливо видно давление ключевой ставки на экономику предприятий и их финансовое состояние. Решетников обратил внимание глав региональных министерств экономики на максимальную поддержку инвестиционной активности бизнеса, на экономику предложения.