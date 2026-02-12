РЭО: сбор платежей за вывоз отходов достиг 96,4% в 2025 году

По итогам минувшего года собираемость платежей за вывоз твердых коммунальных отходов в России составила рекордные 96,4%. Показатель вырос на 0,3% по сравнению с 2024-м. При этом на старте реформы в 2019 году собираемость равнялась 77,7%, сообщила пресс-служба РЭО.

«Стабильный рост показателя по собираемости платежей подтверждает, что меры по модернизации отрасли дают результат. Повышение прозрачности начисления платежей, цифровизация процессов и ответственность региональных операторов остаются ключевыми факторами развития отрасли ТКО», — отметила гендиректор РЭО Ирина Тарасова.

Среди федеральных округов лидером стал Северо-Западный, достигнувший показателя 99,1%. В пятерку лидеров также попал Уральский округ — 97,9%. Центральный и Приволжский показывают по 96,8%, подтверждая устойчивую платежную дисциплину и эффективность работы региональных операторов. В Сибирском уровень составил 96,1%. На пятом месте по собираемости — Южный федеральный округ с показателем в 94,8%.

Общий объем выставленных счетов за услуги по обращению с отходами составил 348,3 млрд рублей, из которых оплачено 336 млрд. По сравнению с 2024 годом количество выставленных счетов выросло на 17,8%.

Среди субъектов России есть регионы, демонстрирующие максимальные и даже сверхплановые показатели. В Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, а также в Республике Коми уровень собираемости превысил 100%. Это означает, что помимо текущих начислений была оплачена задолженность за предыдущие периоды.

Кроме того, по итогам 2025 года в новых регионах отмечается положительная динамика в сфере обращения с отходами. Региональные операторы ДНР, Запорожской и Херсонской областей осуществляют деятельность уже второй год; за этот период полностью выстроены договорные отношения с потребителями, сформированы абонентские базы. В ЛНР с начала текущего года к работе приступил региональный оператор. В настоящее время осуществляется поэтапное выстраивание маршрутизации и логистики вывоза отходов, ведется заключение договоров с потребителями и создаются условия для устойчивого функционирования системы обращения с ТКО.

«Реформа чистоты состоялась, население проголосовало рублем и это показатель доверия общества. Отрасль становится прозрачнее благодаря институту регоператоров, цифровизации и общественному контролю», — сказал председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С 2025 года в стране реализуется новый нацпроект «Экологическое благополучие». По одному из его направлений определена задача по формированию экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых ТКО, захоронение не более чем 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.