РЭО: регоператоры в четырех регионах подтвердили экономическую устойчивость

На еженедельном заседании правительственного штаба, посвященного вопросам обращения с отходами, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев заявил, что еще пять компаний, работающих в статусе региональных операторов на территории четырех субъектов, сумели оформить банковские гарантии. Этот факт, по его словам, говорит о финансовой стабильности данных организаций.

В число получивших гарантии вошли: МБУ «СЕВЕРО-ЭВЕНСКИЙ ОЦ» (Магаданская область), ООО «Ремондис Саранск» (Республика Мордовия), ООО «ЭкоЛайф» (Республика Ингушетия), а также две структуры из Чукотского автономного округа — МУП «АЙСБЕРГ» и МП ЖКХ «БИЛИБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА».

«В настоящее время банковские гарантии отсутствуют в 12 субъектах у 12 региональных операторов. Прошу коллег ускориться, потому что отсутствие банковских гарантий является основным свидетельством низкой экономической устойчивости», — сказал Денис Буцаев.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена в соответствии с Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО заключается в построении целостной инфраструктуры управления твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории страны. С 2025 года в России стартовал новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его векторов установлена цель по внедрению экономики замкнутого цикла: к 2030 году планируется довести сортировку отходов до 100% от всего ежегодного объема образующихся ТКО, сократить объемы захоронения до уровня не более 50% и обеспечить возврат в хозяйственный оборот как минимум 25% отходов производства и потребления, используя их в качестве вторичного сырья и ресурсов.