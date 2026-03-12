РЭО: по расширенной ответственности производителей импортерам снизят нагрузку

На встрече рабочей группы с участием представителей деловых кругов обсуждался законопроект, направленный на уменьшение административного и финансового давления на компании-импортеры в рамках РОП. Ключевая инициатива заключается в том, чтобы обязать их перечислять экологический сбор и подавать соответствующую отчетность в течение не более 90 дней с момента выпуска товаров таможенными органами.

«С 2028 года завершается переходный период по особым условиям исполнения РОП импортерами. В рамках ранее проведенного эксперимента бизнес-сообщество высказало проблематику по срокам подготовки документов. Перенос сроков выполнения обязанностей для импортеров создаст необходимые условия для бизнеса, обеспечивая плавный переход к полноценному функционированию механизма расширенной ответственности производителя», — сказали в пресс-службе РЭО.

В настоящее время разработанные предложения проходят стадию обсуждения с профильными ведомствами. В целом, прошедшая отчетная кампания по РОП продемонстрировала высокий уровень дисциплины со стороны предпринимательского сообщества.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена в соответствии с Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная миссия — построение в России целостной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2025 года в стране стартовал новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена амбициозная задача: к 2030 году сформировать экономику замкнутого цикла, что подразумевает сортировку всего объема ежегодно образующихся ТКО, сокращение доли захоронения отходов до 50% и вовлечение не менее четверти отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья и ресурсов.