РЭО инвестирует 50 млрд рублей в переработку 2 млн тонн отходов в 2025 году

До конца текущего года РЭО выделит финансирование для 11 крупных инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Суммарные вложения компании составят более 50 млрд рублей, что покрывает около 90% общей стоимости этих инициатив, сообщила пресс-служба РЭО.

«Российский экологический оператор последовательно инвестирует в создание современной инфраструктуры обращения с отходами. В 2025 году мы планируем поддержать целый ряд проектов на территории 8 субъектов страны. Эти инвестиции помогут строить новые комплексы переработки, внедрять передовые технологии и создавать рабочие места, что в итоге повысит эффективность всей отрасли ТКО», — сказала генеральный директор ППК «РЭО» Ирина Тарасова.

Реализация проектов обеспечит ежегодную обработку 2,015 млн тонн отходов, утилизацию 0,96 млн тонн и размещение 0,98 млн тонн ТКО.

Один из таких проектов — КПО в Краснодарском крае — уже получил финансирование от РЭО 30 июля 2025 года в размере 945 млн рублей. Общая стоимость этого объекта оценивается примерно в 1 млрд рублей.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО — создание комплексной системы обращения с ТКО в России. С 2025 года на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология» пришел новый национальный проект «Экологическое благополучие». В его рамках поставлена задача сформировать экономику замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сократить их захоронение до 50% и вовлечь не менее 25% отходов производства и потребления во вторичный оборот в качестве сырья и ресурсов.