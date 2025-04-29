РЭО и РЭУ запускают курс по управлению отходами в экономике замкнутого цикла

Российский экологический оператор совместно с Российским экономическим университетом им. Г. В. Плеханова представили программу профессиональной переподготовки. Это первая образовательная инициатива, реализованная в рамках работы Консорциума «Экономика замкнутого цикла», сообщила пресс-служба РЭО.

«У нас есть задача — правильно организовать работу с отходами. Для этого нужны знающие специалисты. Поэтому мы создали учебный курс профпереподготовки, где учат всему необходимому: законам, технологиям и экономике отрасли. Программа будет полезна и регоператорам, и чиновникам на местах, так как дает знания, которые помогают лучше справляться с управлением одной из самых важных отраслей страны», — сообщила гендиректор ППК РЭО Ирина Тарасова.

В рамках обучения слушатели освоят управление всеми этапами обращения с отходами — от сбора и сортировки до переработки. Они изучат принципы строительства полигонов и экотехнопарков, методы контроля экологической безопасности, расчет платы за воздействие на окружающую среду и формирование тарифов. Кроме того, программа включает работу с нормативными документами, применение наилучших доступных технологий, а также внедрение принципов устойчивого развития и ESG. Завершится курс серией мастер-классов от ведущих отраслевых экспертов.

«В эпоху глобальных экологических вызовов и перехода к устойчивому будущему РЭУ им. Г. В. Плеханова берет на себя роль лидера в подготовке специалистов, способных трансформировать систему обращения с отходами. Наша новая программа профессиональной переподготовки „Управление системой обращения с отходами и комплексами по переработке ТКО в условиях экономики замкнутого цикла“ — это синтез передовых знаний, практического опыта и инновационных технологий», — отметила и. о. директора Бизнес-школы маркетинга и предпринимательства РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Кулакова.

Выпускники, успешно завершившие обучение, получат диплом о профессиональной переподготовке от РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Программа «Управление системой обращения с отходами и комплексами по переработке твердых коммунальных отходов в условиях экономики замкнутого цикла» стартует в июне 2025 года. Занятия будут проводиться по понедельникам, средам и пятницам с 16:00. Продолжительность курса — четыре месяца. Зарегистрироваться можно по указанной ссылке.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная задача РЭО — создание комплексной системы обращения с ТКО в России. С 2025 года на смену завершившемуся нацпроекту «Экология» пришел новый — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предполагает формирование экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сократить их захоронение до 50% и вовлечь не менее 25% отходов производства и потребления во вторичный оборот.