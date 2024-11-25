Рекордное число рабочих мест создали резиденты ОЭЗ «Дубна» за три квартала 2024 года

ОЭЗ «Дубна» подвела итоги деятельности за 9 месяцев 2024 года. За указанный период создано 1954 новых рабочих места, а инвестиции резидентов в проекты достигли суммы свыше 24,5 млрд руб., уже превысив показатель 2023 года, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Интерес к преференциальным условиям ОЭЗ в Дубне продолжает увеличиваться. Управляющая компания создала комфортные условия, которые привлекают бизнес. В 2024 году 15 новых компаний приступили к реализации высокотехнологичных проектов на инновационной площадке ОЭЗ „Дубна“, из них 7 компаний со строительством собственного завода», — прокомментировал генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Антон Афанасьев.

Итоги 9 месяцев текущего года показали, что особая экономическая зона продолжает наращивать научно-технический и промышленный потенциал, привлекая новые производства на бизнес-площадку.

Почти двукратно выросли инвестиции IT-компаний технико-внедренческой зоны и приблизились к сумме 13 млрд рублей. Основной прирост показали компании, реализующие проекты по созданию ЦОД (центров обработки данных).

Среди стратегических проектов — центр обработки данных «НЦСД», который предусматривает разработку технологии и систем хранения, обработки и передачи данных, а также разработку и внедрение сопутствующего ПО, что важно для обеспечения информационной безопасности и надежности хранения больших объемов информации, а также достижения задач технологического суверенитета страны.

Дубна уже имеет опыт создания центра обработки данных. В наукограде создан ЦОД ФНС России. Он предназначен для консолидации, обработки, анализа и хранения финансовой информации со всей страны. Ранее такого уровня инфраструктурные объекты были сосредоточены преимущественно в крупных мегаполисах, однако Дубна показала, что научный, промышленный потенциал и инфраструктурные возможности позволяют ей реализовывать такие масштабные проекты на ее территории.

Значимый рост в 2024 году показал, в том числе, биомедицинский кластер ОЭЗ, суммарные инвестиции которого достигли 2,4 млрд рублей. Основной прирост обеспечили фармацевтические компании. Среди них — ПСК «Фарма», которая начала в 2024 году строительство 2-й очереди завода, а также компания «Алтегра», инвестировавшая значительные средства в расширение своего производства на территории технико-внедренческой зоны. Учитывая важность задач по достижению лекарственного суверенитета, еще 3 резидента осуществляют строительство собственных научно-производственных комплексов на территории ОЭЗ «Дубна».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что традиционно в регионе очень диверсифицированная экономика. В то же время в приоритете стоит импортозамещение.

«Сейчас, понятно, видно, какое давление оказывается на экономику, и вместе с тем импортозамещение у нас — тот приоритет, на который мы обращаем особое внимание», — сказал Воробьев.